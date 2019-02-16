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Miha Zajc: "Zenit ve Beşiktaş'a iyi hazırlanmalıyız"

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İtalya'nın Empoli takımından transfer ettiği Miha Zajc, Konyaspor karşılaşması sonrası basına açıkamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Miha Zajc: 'Zenit ve Beşiktaş'a iyi hazırlanmalıyız'
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16 Şubat 2019 21:57
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanılan Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşması sonrasında sarı-lacivertlilerin yeni transferi Zajc, basına konuştu.

Sloven futbolcuya ilk maçındaki izlenimleri soruldu ve Zajc, "Taraftar inanılmazdı, burda oynamaktan dolayı çok mutluyum. İstediğimiz golü atamadık maalesef." dedi.

Konyaspor'un oldukça zor bir rakip olduğunu belirten Zajc, ürettikleri şansları değerlendiremedikleri, Zenit ve Beşiktaş'a daha iyi hazırlanmaları gerektiğini belirtti ve, "Kesinlikle zor bir rakibe karşı oynadık. Bazı ürettiğimzi şanslar vardı, olmadı. Zenit ve Beşiktaş karşılaşmasına karşı en iyi şekilde hazırlanmalıyız." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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