Fenerbahçe'de yeni sezonda düşünülmeyen Miha Zajc'a Süper Lig'den birçok takım talip oldu.
YURT DIŞINDAN TEKLİF BEKLİYOR
Yönetim, gelen teklifleri değerlendirmekten yana ancak Sloven oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için yurt dışından teklif bekliyor.
20 GOL ATTI
Fenerbahçe'de altı sezonu geride bırakan Miha Zajc, toplamda sarı-lacivertli formayı 123 kez terletti. Slovenyalı orta saha bu müsabakalarda rakip ağları 20 kez sarsarken, 6 kez arkadaşlarına serviste bulundu.
YURT DIŞINDAN TEKLİF BEKLİYOR
Yönetim, gelen teklifleri değerlendirmekten yana ancak Sloven oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için yurt dışından teklif bekliyor.
20 GOL ATTI
Fenerbahçe'de altı sezonu geride bırakan Miha Zajc, toplamda sarı-lacivertli formayı 123 kez terletti. Slovenyalı orta saha bu müsabakalarda rakip ağları 20 kez sarsarken, 6 kez arkadaşlarına serviste bulundu.