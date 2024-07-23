Miha Zajc, yurt dışından teklif bekliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yeni sezonda düşünülmeyen Miha Zajc, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için yurt dışından teklif bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc, yurt dışından teklif bekliyor
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23 Temmuz 2024 10:19
Fenerbahçe'de yeni sezonda düşünülmeyen Miha Zajc'a Süper Lig'den birçok takım talip oldu.

YURT DIŞINDAN TEKLİF BEKLİYOR

Yönetim, gelen teklifleri değerlendirmekten yana ancak Sloven oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için yurt dışından teklif bekliyor.

20 GOL ATTI

Fenerbahçe'de altı sezonu geride bırakan Miha Zajc, toplamda sarı-lacivertli formayı 123 kez terletti. Slovenyalı orta saha bu müsabakalarda rakip ağları 20 kez sarsarken, 6 kez arkadaşlarına serviste bulundu.  

 
 

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