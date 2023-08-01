Miha Zajc yeniden İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme için anlaşma sağladığı Miha Zajc, İstanbul'a geldi.

, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc yeniden İstanbul'da
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01 Ağustos 2023 00:07
Son güncelleme 01 Ağustos 2023 01:13
Fenerbahçe'nin anlaştığını açıkladığı Miha Zajc, İstanbul'a geldi.

Salı gecesi 00.00 sularında İstanbul'a inen Sloven orta saha oyuncusu, sarı-lacivertliler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 102 maça çıkan Zajc, 18 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Zajc için şu açıklamayı yapmıştı:

"2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır."



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