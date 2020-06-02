Miha Zajc veda için geri sayımda, takım arıyor

Miha Zajc, ara transfer döneminde İtalyan ekibi Brescia'ya transfer olmaya hazırlanıyordu. Buradan gelecek para, yeni transferler için Fenerbahçe'nin harcama limitini de artıracaktı. Ancak Sloven orta saha oyuncusu sakatlanınca tüm planlar suya düştü.



Zajc, takımda kalsa da sezonun ikinci yarısında da aradığı şansı bulamadı.



Sarı- Lacivertliler, yaz döneminde Zajc'ı göndermeye kararlı. Bunun bilincinde olan 25 yaşındaki futbolcu da şimdiden kendine kulüp arıyor.











