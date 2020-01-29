Miha Zajc transferinden Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro

İtalyan ekibi Brescia'ya transfer olacak Miha Zajc'ın satışı ile 4 milyon Euro gelir elde edecek olan Fenerbahçe, bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydıracak. Simon Falette'e lisans çıkartılabilecek.

Haber; Sabah
Miha Zajc transferinden Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro
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29 Ocak 2020 08:42
Miha Zajc'a talip olan Brescia'nın 24 saat içerisinde Fenerbahçe'ye son kararını ileteceği bildirildi.

İtalyan ekibinin 25 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle kadroya katmayı kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Transfer gerçekleştiği anda sarı-lacivertliler, 4 milyon Euro gelir elde etmiş olacak ve bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydettirebilecek.

Böylelikle Simon Falette'in lisansı çıkartılabilecek.

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