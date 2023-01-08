Miha Zajc: 'Taraftarlardan özür dileriz'

Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Miha Zajc yaptığı açıklamada, "Kötü bir maç oynadık. Taraftarlardan özür dileriz." dedi.



Zajc ayrıca, "Şu an için zor bir durum ama kendimize gelip, durumu toparlayacağız. Alacağımız galibiyetlerle bu sonucu unutturacağız." açıklamasını yaptı.





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