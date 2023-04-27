Miha Zajc'tan sözleşme şartı

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamak istediği Miha Zajc, yönetime ilk 11'de oynama şartı sundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Miha Zajc'tan sözleşme şartı
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27 Nisan 2023 12:07
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

Sezon sonunda sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc, ilk 11 garantisi verilmesi halinde sözleşme yenileyecek.

Sakatlığını atlatan Sloven oyuncu, Sivasspor maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli orta saha sözleşme hakkındaki kararını yönetime henüz iletmedi.

"DÜZENLİ 11'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçeli yetkililere "Düzenli olarak ilk 11'de forma giymek istiyorum" dedi.

Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 4 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı. 

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