Fenerbahçe'de Miha Zajc, bu sezonun sürpriz oyuncularından biri oldu. Gönderilmesi beklenirken Vitor Pereira'nın gözüne girip takımda kaldı, rekabetin en yoğun olduğu orta sahada dün 29. resmi maçında sahaya çıktı. Zajc, bu sezon ligde 4 kez gol sevinci yaşamış, bunların 3'ünde ceza sahası dışından yaptığı klas vuruşlarla ağları havalandırmıştı. İsmail Kartal, Kasımpaşa karşısında öğrencisini yine 11'de görevlendirdi. Miha Zajc, 6. dakikada Rossi'nin pasında rakipten seken topu bir anda önünde buldu. 27 yaşındaki oyuncu, sol çaprazdan gelişine ayak içiyle harika bir vuruş yaptı. Kaleci Ertuğrul'un bakışları arasında top arka direkten ağlarla buluştu. Miha Zajc bu kez ceza sahası içinden fileleri sarstı ancak yine jeneriklik bir gole imzasını attı.



Yüzde 95.1'lik isabet



Miha Zajc, dünkü karşılaşmada 90. dakikada yerini Enner Valencia'ya bıraktı. Sloven futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca tek şut denemesinde golü bulurken, 41 pasının 39'unda isabet sağlayıp yüzde 95.1'lik müthiş bir oran yakaladı. Zajc'ın bir şut pasını ise Rossi değerlendiremeyince, hanesine asist yazılamadı.



Zajc, "İlk yarı iyiydik ama ikinci yarı işler pek istediğimiz gibi gitmedi. Maçın sonuna kadar savaştık ve o ikinci gole inandık. Üçte üç yaptık ligde, umarım böyle devam edebiliriz. Güzel bir gol attım. Takım olarak iyi işler yaptık ve ben de şutumla topu ağlara gönderdim. Bu golden dolayı mutluyum ama önemli olan 3 puandı" dedi.





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