Miha Zajc'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Slavia Prag'ı ağırlayan Fenerbahçe'de Miha Zajc cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc'tan Fenerbahçe'ye kötü haber
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17 Şubat 2022 21:40
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'da Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayan Fenerbahçe'de Miha Zajc cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 7. dakikasında sarı kart gören Miha Zajc, Çekya'da oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Slavia Prag ile 24 Şubat Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

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