Miha Zajc'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'da Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayan Fenerbahçe'de Miha Zajc cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 7. dakikasında sarı kart gören Miha Zajc, Çekya'da oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Slavia Prag ile 24 Şubat Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.
Karşılaşmanın 7. dakikasında sarı kart gören Miha Zajc, Çekya'da oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Slavia Prag ile 24 Şubat Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.