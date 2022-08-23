Miha Zajc, siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Slovenyalı futbolcusu Miha Zajc, Adana Demirspor maçında attığı gol ile bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc, siftah yaptı
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23 Ağustos 2022 02:20
Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Miha Zajc, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ve sezonu 9 golle kapatan Sloven orta saha, bu sezon ilk golünü ise Adana Demirspor'a karşı attı.

Zajc, 62. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

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