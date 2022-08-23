Miha Zajc, siftah yaptı

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Miha Zajc, bu sezon ilk golünü kaydetti.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ve sezonu 9 golle kapatan Sloven orta saha, bu sezon ilk golünü ise Adana Demirspor'a karşı attı.
Zajc, 62. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ve sezonu 9 golle kapatan Sloven orta saha, bu sezon ilk golünü ise Adana Demirspor'a karşı attı.
Zajc, 62. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
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