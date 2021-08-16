Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçta ilk 11'de maça başlayan Miha Zajc, karşılaşmayı değerlendirdi.



Mücadelenin önemine dikkat çeken Zajc, "Bana göre zorlu bir ekibe karşı oynadık, koşullar da zordu. İyi oynadığımızı düşünüyorum, sahada savaştık. İlk maçımızda, ilk dakikadan son dakikaya kadar mücadele önemliydi. Bazı bölümlerde zorluklar yaşadık ama 3 puanla ayrılıyor olmak mutluluk" dedi.



Kendi performansı sorulan Sloven futbolcu, "İyi bir hazırlık kampı geçirdik, bu süre içinde çok hazırlık maçı oynadık, bu da bana ve bize katkı sağladı. Geçen sene çok fazla süre aldım, çok maça çıktım, bu da bana yardımcı oldu. Daha önemlisi, biz bugün takım gibi oynadık. Geliştirecek noktalar var ama eve 3 puanla dönecek olmak önemliydi" ifadelerini kullandı.



