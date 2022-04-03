Fenerbahçe'de son dönemde orta sahanın değişmez ismi olan Miha Zajc, Kayserispor karşısında 16'da takımının ilk golünü attı. Bu sezon ligde 25. maçında 7. kez (3'ü iç saha, 4'ü deplasman) ağları havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, son 5 haftada Kanarya'ya 3 gol ve 1 asistlik bir katkı sağladı.



Mücadelenin ardından Slovenyalı yıldız, "Maça iyi başladık. Takım olarak disiplinliydik ve çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Golleri atmayı başardık. Milli aradan sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Galatasaray derbisine 3 puanla hazırlanmak önemliydi" yorumunu yaptı.









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