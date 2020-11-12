Miha Zajc: "Muriqi'yi iyi tanıyorum"

Kovid-19'u atlatan Miha Zajc, 14 gün sonra milli takım formasıyla sahalara geri döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Miha Zajc: 'Muriqi'yi iyi tanıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2020 17:17
Fenerbahçe'nin Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc, koronavirüse yakalanması nedeniyle bir süre forma giyemedi. Sloven oyuncu, milli takım formasıyla sahalara geri döndü.

Azerbayacan maçının ardından, Sloven kanallarına açıklamalarda bulunan orta saha oyuncusu, geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

"GERİ DÖNMEKTEN MUTLUYUM"

26 yaşındaki Zajc açıklamasında; "14 gün boyunca antrenman yapmama ve maçta oynamama izin yoktu. Şimdi geri döndüm ve çok mutluyum. Şimdi önümüzde iki zorlu maç var: Kosova ve Yunanistan. Vedat Muriqi'yi iyi tanıyorum, Fenerbahçe'de birlikteydik. Çok kaliteli forvet ve ülkesi için çok önemli bir isim." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için