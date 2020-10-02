Miha Zajc, koronavirüse yakalandı!

Fenerbahçe'nin Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc koronavirüse yakalandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Miha Zajc, koronavirüse yakalandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2020 15:36
Fenerbahçe'den kiralık olarak Genoa forması giyen Miha Zajc, koronavirüse yakalandı.

Genoa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ekim'de tüm futbolcular ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin ardından Miha Zajc, Petar Brlek ve teknik ekipten Walter Bressan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Acilen protokoller uygulanarak yerel otoritelere haber verildi ve tedavi süreçleri başladı. Oyuncular, pazartesi gününe dek evlerinde izolasyonda olacak ve yeniden teste gireceklerdir."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için