Fenerbahçe'den kiralık olarak Genoa forması giyen Miha Zajc, koronavirüse yakalandı.



Genoa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"1 Ekim'de tüm futbolcular ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin ardından Miha Zajc, Petar Brlek ve teknik ekipten Walter Bressan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Acilen protokoller uygulanarak yerel otoritelere haber verildi ve tedavi süreçleri başladı. Oyuncular, pazartesi gününe dek evlerinde izolasyonda olacak ve yeniden teste gireceklerdir."



