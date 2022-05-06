Miha Zajc'ın yeni hedefi Beşiktaş...

Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu, Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak için sezon sonunda masaya oturmayı planladığı Miha Zajc, Beşiktaş derbisini bekliyor.



İsmail Kartal göreve geldikten sonra ilk 11'de yer bulan ve artan performansıyla dikkatleri çeken Sloven oyuncu 7 maçlık galibiyet serisine 3 gol 2 asistle katkıda bulundu. Forma giydiği son 9 maçta 5 kez ağları havalandıran Zajc, Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş karşısında da Sarı-Lacivertlilerin orta sahadaki kozlarından biri olacak. 28 yaşındaki oyuncu zorlu karşılaşma öncesinde, "Bu sezon beklendiği gibi gitmedi. Ancak elimizde çok kıymetli bir lig ikinciliği var. Kalan 3 maçımızı kazanıp, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istiyoruz" dedi.





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