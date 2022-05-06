Miha Zajc'ın yeni hedefi Beşiktaş...

Fenerbahçe'nin formda oyuncusu Miha Zajc, Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ağlarını da sarsmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc'ın yeni hedefi Beşiktaş...
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06 Mayıs 2022 10:51
Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu, Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak için sezon sonunda masaya oturmayı planladığı Miha Zajc, Beşiktaş derbisini bekliyor.

İsmail Kartal göreve geldikten sonra ilk 11'de yer bulan ve artan performansıyla dikkatleri çeken Sloven oyuncu 7 maçlık galibiyet serisine 3 gol 2 asistle katkıda bulundu. Forma giydiği son 9 maçta 5 kez ağları havalandıran Zajc, Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş karşısında da Sarı-Lacivertlilerin orta sahadaki kozlarından biri olacak. 28 yaşındaki oyuncu zorlu karşılaşma öncesinde, "Bu sezon beklendiği gibi gitmedi. Ancak elimizde çok kıymetli bir lig ikinciliği var. Kalan 3 maçımızı kazanıp, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istiyoruz" dedi.

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