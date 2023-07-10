Miha Zajc'ın karar haftası

İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de kalma ihtimali artan Miha Zajc'ın bu hafta yeni sözleşme kararını vermesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc'ın karar haftası
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10 Temmuz 2023 09:22
Son güncelleme 10 Temmuz 2023 09:23
Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de dış transfer çalışmaları devam ederken iç transferde de hareketli zamanlar yaşanıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşme uzatılması istediği Miha Zajc'a yönetim yeni teklif sunmuş Sloven oyuncu ise düşünmek için süre talep etmişti. Zajc'ın bu hafta içinde Fenerbahçe'ye kararını bildirmesi bekleniyor.

34 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 resmi maçta forma giyen Miha Zajc bu karşılaşmalarda 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı. 

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