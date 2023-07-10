Miha Zajc'ın karar haftası

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de dış transfer çalışmaları devam ederken iç transferde de hareketli zamanlar yaşanıyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşme uzatılması istediği Miha Zajc'a yönetim yeni teklif sunmuş Sloven oyuncu ise düşünmek için süre talep etmişti. Zajc'ın bu hafta içinde Fenerbahçe'ye kararını bildirmesi bekleniyor.
34 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 resmi maçta forma giyen Miha Zajc bu karşılaşmalarda 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşme uzatılması istediği Miha Zajc'a yönetim yeni teklif sunmuş Sloven oyuncu ise düşünmek için süre talep etmişti. Zajc'ın bu hafta içinde Fenerbahçe'ye kararını bildirmesi bekleniyor.
34 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 resmi maçta forma giyen Miha Zajc bu karşılaşmalarda 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.