Miha Zajc için İtalya'dan yeni talip

Fenerbahçe, Miha Zajc ile yeni sözleşme imzalamak adına yoğun çaba sarf ediyor. Sloven orta sahaya İtalya'dan Lazio da talip oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc için İtalya'dan yeni talip
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30 Haziran 2023 17:02
Teknik direktörlük koltuğunu bir kez daha İsmail Kartal'a devreden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi biten Miha Zajc'la da yeni sözleşme imzalamak adına büyük çaba sarf ediyor.

İSMAİL KARTAL KALMASINI İSTİYOR

Teknik direktör İsmail Kartal, bir önceki döneminde performansıyla dikkat çeken Sloven orta saha oyuncusunun mutlaka takımda kalmasını istiyor.

FENERBAHÇE DAHA İYİ TEKLİF YAPTI

Öte yandan Zajc'a İtalyan ekibi Lazio da talip oldu. Ancak Fenerbahçe, 28 yaşındaki oyuncuya daha iyi bir teklif sundu.

ATALANTA'NIN DA ADI GEÇTİ

İtalyan basının daha önce de Atalanta'nın, oyuncuya ilgisinin olduğunu öne sürmüştü.

Zajc'ın kariyeri için kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

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