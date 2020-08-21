Miha Zajc için 4 İtalyan takipte
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Sloven oyuncusu Miha Zajc için 4 İtalyan kulübünün sarı lacivertlilerin kapısını çaldığı belirtiliyor.
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21 Ağustos 2020 02:38
Fenerbahçe
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TRANSFER
Miha Zajc için 4 İtalyan takipte
Yeni Iniesta Barcelona'ya imza attı
Koeman'ın Barça'ya istediği 3 isim...
Moder kulübünde şampiyonluk istiyor
Trabzonspor Ekuban'a teklifi yetersiz buldu
Garry Rodrigues'in bonservisi: 2.5 milyon euro!
Beşiktaş, Welinton transferini açıkladı
Trabzonspor istedi, Torino'yu seçti!
Galatasaray'ın yeni hedefi ortaya çıktı: Gabriel
"Galatasaray için İngiltere, Almanya, İtalya'yı reddetti"
Martin Skrtel, 1 yıl daha Başakşehir'de!
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