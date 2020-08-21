Miha Zajc için 4 İtalyan takipte

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Sloven oyuncusu Miha Zajc için 4 İtalyan kulübünün sarı lacivertlilerin kapısını çaldığı belirtiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Miha Zajc için 4 İtalyan takipte
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2020 02:38
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için