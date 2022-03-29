Miha Zajc hayatının teklifini aldı!

Miha Zajc, İngiltere yolcusu... Hull City'nin Fenerbahçe'nin Sloven orta sahasını transfer listesine aldığı ve yaz transfer döneminde 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklif yapacağı belirtildi. Hull City'nin listesinde Babel ile Hatay'dan Traore de var.



Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze, transfer listesini hazırladı. Listenin ilk sırasında ise Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Zajc var.



İngiliz basınından "the72.co.uk"un haberine göre; Hull City, takımda sözleşmesi biten 7 isimle yollarını ayıracak ve yerlerine yeni transferler yapacak. Bir numaralı hedef ise; Fenerbahçeli Zajc... Hull yönetimi, yaz transfer döneminde Sloven orta saha için teklif yapacak.



MIHA ZAJC İÇİN BEKLENTİ 5 MİLYON EURO



Fenerbahçe'nin ise Zajc için en az 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği belirtildi. Hull City'nin transfer listesinde Miha Zajc'ın yanı sıra Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel ile Hatayspor'un Malili oyuncusu Adama Traore de var.



26 yaşındaki orta sahanın da sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Hull'un bu iki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği belirtildi.





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