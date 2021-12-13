Miha Zajc: "Hayal kırıklığı içindeyiz"

Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK'ya mağlup olduğu maçın ardından Miha Zajc açıklamalarda bulundu.

Abone Ol
Miha Zajc: 'Hayal kırıklığı içindeyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2021 23:29
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılırken maç sonu Miha Zajc sonucu değerlendirdi.

Zajc, açıklamasında "Yeterli olmadı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. İyi oynadığımız bölümler vardı. 3 korkunç hata yaptık. Bunları yapmamış olmalıydık. Daha iyisini sergilememiz gerekiyor. Gol fırsatlarını daha iyi değerlendirmeliyiz. Hayal kırıklığı içindeyiz. Üzgünüz ve gerginiz." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.