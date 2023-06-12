Miha Zajc: "Harika bir akşam"

Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc: 'Harika bir akşam'
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12 Haziran 2023 00:22
Son güncelleme 12 Haziran 2023 01:54
Fenerbahçe forması giyen orta saha oyuncusu Miha Zajc, Başakşehir finalinin ardından konuştu.

Başarılı orta saha oyuncusu, "Bana göre harika bir galibiyet oldu. Fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyorum. İlk yarı ve ikinci yarı rakipten çok daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Çok daha fazla gol atabilirdik. Bugün aldığımız kupa bizim için önemliydi. Bana göre genel anlamda iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Zajc ayrıca, "Sezona başlarken hem ligi hem kupayı kazanmak istiyorduk. Fenerbahçe oynadığı her kulvarda şampiyonluğu hedefler. Sezon içerisinde bana göre birçok maçta iyi performans ortaya koyduk. Bu gece de çok iyi performans ortaya koyduk. Sezon uzundu bizim için. Ama önemli bir kupa oldu. Tüm takım olarak çok mutluyuz. Taraftara da çok teşekkür ediyorum. Harika bir akşamdı." diye konuştu.



 
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