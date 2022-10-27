Miha Zajc, golle döndü

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, yaklaşık 2 ay sonra sarı-lacivertli formayı giydi.



Geçen sezon sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Zajc, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle dönem dönem formasından uzak kalmıştı.



Sakatlığı dışında kalan dönemde birçok karşılaşmada kadroda bulunan 28 yaşındaki oyuncu, forma şansı ise bulamamıştı.



Son olarak 29 Ağustos'ta ilk 11'de başladığı ve 1-0 kaybedilen Konyaspor maçında forma giyen Zajc, maçın 61. dakikasında Willian Arao'nun yerine oyuna girdi.



Miha Zajc, 82. dakikada takımının ikinci golünü kaydederken, bu sezon Avrupa'da ilk, toplamda ise ikinci golüne imza attı.





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