Miha Zajc: "Derbi artık daha kolay olacak"

Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Miha Zajc: 'Derbi artık daha kolay olacak'
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03 Ocak 2023 23:07
Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc, 2-1'lik Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlamadıklarını söyleyen Zajc, "Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir maçtı. Maça da iyi başlamadık. Golü yedik. Sonra savaşçı bir ruhla, yüksek enerjiyle kazandık. Hepimiz çok savaştık. Derbi öncesi çok önemli bir 3 puan aldık." dedi.

"DERBİ DAHA KOLAY OLACAK"

Galatasaray derbisi hakkında konuşan Zajc, "Bu 3 puanla derbiye çıkmak daha kolay olacak. Önemli bir maç olacak. Önümüzde 3-4 gün var. Dinleneceğiz, toparlanacağız ve derbiyi kazanmak için maksimum performansı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
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