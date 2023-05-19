Fenerbahçe'de sözleşme yenileme görüşmelerinin devam ettiği Miha Zajc, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçta ilk 11'deydi. Jesus'un orta alanda şans verdiği Sloven oyuncu, Peres'in attığı golün mimarı oldu.
Orta alanda aldığı topta Trabzonsporlu oyunculardan kurtulan Zajc, sürdüğü topun ardından gol pasını veren isimdi.
Başarılı bir oyun çıkartan yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'deki 4. asistine imza attı.
Orta alanda aldığı topta Trabzonsporlu oyunculardan kurtulan Zajc, sürdüğü topun ardından gol pasını veren isimdi.
Başarılı bir oyun çıkartan yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'deki 4. asistine imza attı.