Miha Zajc çaresiz bıraktı

Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Miha Zajc, Luan Peres'in attığı golün mimarı oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc çaresiz bıraktı
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19 Mayıs 2023 09:40
Miha Zajc
Miha Zajc
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sözleşme yenileme görüşmelerinin devam ettiği Miha Zajc, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçta ilk 11'deydi. Jesus'un orta alanda şans verdiği Sloven oyuncu, Peres'in attığı golün mimarı oldu.

Orta alanda aldığı topta Trabzonsporlu oyunculardan kurtulan Zajc, sürdüğü topun ardından gol pasını veren isimdi.

Başarılı bir oyun çıkartan yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'deki 4. asistine imza attı.  

 
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