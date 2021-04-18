İtalya Ligi'nde 31. hafta maçında Milan ile Genoa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Milan oldu.



Milan'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ante Rebic ve 68. dakikada Gianluca Scamacca kaydetti. Genoa'nın tek golü 37. dakikada Mattia Destro'dan geldi. Golde asisti Miha Zajc yaptı.



Milan'da milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 88 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'nin Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc 90 dakika sahada kaldı ve bir asistle oynadı.



Bu galibiyetin ardından Milan puanını 66'ya yükseltti. Genoa 32 puanda kaldı.



İtalya Ligi'nde bir sonraki hafta Milan, Kaan Ayhan ve Mert Müldür'lü Sassuolo'yu ağırlayacak. Genoa'nın rakibi Benevento olacak.



