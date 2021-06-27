Miha Zajc adım adım Genoa'ya

Fenerbahçe 'nin kiralık olarak Genoa'ya gönderdiği Miha Zajc konusunda İtalyanlar ısrarcı...

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Miha Zajc adım adım Genoa'ya
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27 Haziran 2021 13:10
Miha Zajc
Miha Zajc
Fenerbahçe
Sarı-lacivertlilerin geçen sezon başında kiralık olarak Genoa'ya gönderdiği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc konusunda İtalyanlar ısrarcı...

Sergilediği futbolla Serie A'da kendini kanıtlayan Zajc konusunda Genoa yetkililerinin Sarı Lacivertli kulübün önümüzdeki günlerde kapısını çalıp, transferi sonlandıracağı öğrenildi.

Ailesinin de İtalya'da kalmasına sıcak baktığı Zajc, geçtiğimiz sezon Serie A'da 31, İtalya Kupası'nda ise 2 maçta Genoa formasını başarı ile taşımıştı.




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