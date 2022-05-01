Miha Zajc adeta büyülüyor

Geçen sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da geçiren Miha Zajc, bu sezonun başında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.



Vitor Pereira ile birlikte formasına kavuşan Zajc, İsmail Kartal döneminde ise kariyerinin en iyi performanslarından birini göstermeye devam ediyor. Son olarak Gaziantep FK maçında harika bir gole imzasını atan Sloven orta saha oyuncusu, ilk 11'in değişmez ismi konumunda yer alıyor.



Bu sezon 9 golü bulunan 27 yaşındaki yıldız, 1 gol daha atması halinde ise 2016-17 sezonundaki en skorer (10 gol) dönemini egale etmiş olacak.



Fenerbahçe, sezon başında Miha Zajc için gelen 3 milyon euro'luk transfer teklifini geri çevirmiş, yeni sözleşme imzalama karaır almıştı.







