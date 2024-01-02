Miha Zajc'a, Süper Lig'den 2 talip

Fenerbahçe'de sezon başında sözleşme uzatan ancak istenilen performansı veremeyen ve forma süresi bulmakta zorlanan Miha Zajc'a, Süper Lig'den talipler çıktı.
2 TALİP VAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir ve Fatih Karagümrük, Miha Zajc için harekete geçti.
Ancak bu iki takım, Miha Zajc'ın geçirdiği ameliyattan ve sahalara ne zaman döneceği belli olmadığından resmi teklif yapmak için aceleci davranmıyor.
Fenerbahçe'nin ise gelecek bir kiralık teklifine sıcak bakılacağı söylendi.
12 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan Miha Zajc bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
2 TALİP VAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir ve Fatih Karagümrük, Miha Zajc için harekete geçti.
Ancak bu iki takım, Miha Zajc'ın geçirdiği ameliyattan ve sahalara ne zaman döneceği belli olmadığından resmi teklif yapmak için aceleci davranmıyor.
Fenerbahçe'nin ise gelecek bir kiralık teklifine sıcak bakılacağı söylendi.
12 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan Miha Zajc bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
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