Miha Zajc'a Serie A'dan 5 milyon euroluk teklif!

İtalya Serie A'da gelecek sezon da yer almayı garantileyen Bologna, gelecek sezon için transfer planlarıa arasına Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı da aldı.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İsveçli orta saha oyuncusu Mattias Svanberg'i bu yaz 20-25 milyon euro aralığında bir fiyata satmayı hedefleyen Bologna, bu oyuncunun yerini Fenerbahçe'den Miha Zajc ile doldurmaya karar verdi.



Bologna'nın ilk başta Zajc için Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk bir teklif yapacağı ve pazarlıkların durumuna göre fiyatı artırabileceği belirtildi.



Kariyerinde Empoli ve Genoa gibi Serie A kulüpleri olan Miha Zajc, bu sezon kariyerinin en verimli performanslarından birini gösterdi ve 27 lig maçında 8 gol atıp 1 asist yaptı.



Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Ocak 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro bonservisle transfer etmişti.





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