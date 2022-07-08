Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Zajc'a talip olan kulübü ve Fenerbahçe'nin beklentisini duyurdu.



TORINO, ZAJC'I TRANSFER ETMEK İSTİYOR



Tuttosport'un haberine göre; İtalyan ekibi Torino, daha önce Empoli ve Genoa formaları da giyen, bonservisi ise Fenerbahçe'de bulunan Sloven orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Torino, bunun için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro teklif etti.



FENERBAHÇE'NİN 10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ VAR



Haberde, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcudan 10 milyon Euro beklediği ve kulüpler arasında bir mesafe olduğu ifade edildi. Öte yandan futbolcuya Club Brugge'ün de yoğun şekilde ilgi gösterdiği belirtiledi.



BRUGGE DE ZAJC İÇİN TAKİPTE



Bilindiği üzere Club Brugge yakın zamanda Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin ile de sözleşme imzalamıştı. Geçen sezon Fenerbahçe'de 41 maça çıkan Zajc, 9 gol 1 asistlik performans sergilemişti.



