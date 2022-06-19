Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan bazı futbolculara da transfer teklifleri geliyor. Fenerbahçe'de oynayan Miha Zajc, Avrupa'daki kulüplerin ilgisini çekiyor.



ZAJC, AVRUPA KULÜPLERİNİN GÜNDEMİNDE



Geçen sezonun başında etkili bir performans gösteren ve takımda kalan Miha Zajc, Fenerbahçe'deki en iyi dönemini geçirdi. Zajc, gösterdiği performansın ardından İtalya'dan kulüplerin radarına girdi. Futbolcu ile ilgili kararı Jorge Jesus verecek.



İTALYA VE FRANSA'DAN İLGİ VAR



İtalya'dan Fiorentina'nın yanı sıra Bologna ve Cagliari'nin, Sloven orta sahanın peşine düştüğü gündemde. Ayrıca Fransa'dan Lyon da Miha Zajc ile ilgileniyor.



GEÇEN SEZON FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI



27 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de 41 maçta 2756 dakika süre aldı ve 9 gol 1 asistlik katkı yaptı. Zajc, bilindiği üzere Genoa ve Empoli gibi İtalyan takımlarında görev almıştı. Zajc'a Transfermarkt verilerine göre; 6 milyon Euro değer biçiliyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ