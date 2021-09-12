Miha Zajc: "3 puanı Fenerbahçe hak etti"

Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, Sivasspor maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc: '3 puanı Fenerbahçe hak etti'
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12 Eylül 2021 19:41
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

"Bizim açımızdan zor bir maç oldu. Takım olarak iyi oynadık. Çok fazla fırsat yarattık. Genel itibarıyla, 3 puanı hak eden taraf bizdik. Fakat onlar da agresif oynadılar. Kolay değildi onlara gol atmak, pozisyona girmek. 3 puanı hak etmiştik ama 1-1 bitti. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız."


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