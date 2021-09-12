Miha Zajc: '3 puanı Fenerbahçe hak etti'

Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.



"Bizim açımızdan zor bir maç oldu. Takım olarak iyi oynadık. Çok fazla fırsat yarattık. Genel itibarıyla, 3 puanı hak eden taraf bizdik. Fakat onlar da agresif oynadılar. Kolay değildi onlara gol atmak, pozisyona girmek. 3 puanı hak etmiştik ama 1-1 bitti. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız."



