Miha Zacj'dan İsmail Kartal itirafı!

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcusu Miha Zajc, Maribor ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Slovenyalı futbolcu, "Zor bir maç bizi bekliyor. Maribor'un da neler yapabildiğini gördük ilk maçta. İyi hazırlandık. Hem galip gelmek hem de turu geçmek için elimizden gelenin iyisini yapmaya çalışacağız.''



''EVİME DÖNMEK GÜZEL BİR DUYGU''



"Evime dönmek çok güzel bir duygu. Maribor'un büyük bir takım olduğunu biliyorum. Yarın zor bir maç olacak ama biz de elimizden geldiği kadar iyi hazırlandık. İlk maç sonrası analizlerimizi yaptık. Neler olacağını göreceğiz."



''Fenerbahçe'ye geri dönmekten dolayı çok mutluyum. İsmail Kartal'ın bunda büyük payı var. İyi bir ilişkimiz var. Bir süredir birbirimizi tanıyoruz. Onunla çalışmaktan dolayı mutluyum. Umarım birlikte başarılar elde ederiz bu sezon.''



SLOVENYA'YA DÖNMEK NASIL BİR DUYGU?



"Slovenya'ya geri dönmek güzel bir his. Farklı bir duygu tanıdığım takımlara karşı oynamak. Umarım onlara karşı iyi bir sonuç alırız"



''AİLEM VE ARKADAŞLARIM DESTEKLEMEYE GELECEKLER''



"Hem ailem, hem arkadaşlarım beni desteklemeye gelecekler. Bu yüzden çok mutluyum. Galatasaray-Olimpija maçını izledim. Olimpija'nın iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Maalesef bir sonraki tura adını yazdıramadılar ama Slovenya futbolunu en iyi şekilde temsil ettiler."







