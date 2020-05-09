Miguel Trauco: 'Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi'

Sezon başında Flamengo'dan, Fransız Saint-Etienne takımına transfer olan sol bek oyuncusu Miguel Trauco, açıklamalarda bulundu.
Fransa'ya gittiği için mutlu olduğunu dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında Beşiktaş'tan da teklif aldığını belirtti.
"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ DAHA İYİYDİ AMA..."
Trauco yaptığı açıklamada; "Fransa Ligi ,en iyi 3 ligden çok da uzak değil. Burası en üst seviye liglere atlamak için bir sıçrama tahtası. İlk amacım Avrupa'ya transfer olmaktı ancak artık daha fazlasını istiyorum. Hayalim en üst seviye liglerde yer almak. Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi ekonomik açıdan daha iyiydi ancak ben Fransa'ya gitmeyi tercih ettim." dedi.
Miguel Trauco, bu sezon ligler ertelenene kadar geçen sürede takımı Saint-Etienne ile 19 Ligue 1 maçına çıktı. Perulu sol bek, bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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Fransa'ya gittiği için mutlu olduğunu dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında Beşiktaş'tan da teklif aldığını belirtti.
"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ DAHA İYİYDİ AMA..."
Trauco yaptığı açıklamada; "Fransa Ligi ,en iyi 3 ligden çok da uzak değil. Burası en üst seviye liglere atlamak için bir sıçrama tahtası. İlk amacım Avrupa'ya transfer olmaktı ancak artık daha fazlasını istiyorum. Hayalim en üst seviye liglerde yer almak. Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi ekonomik açıdan daha iyiydi ancak ben Fransa'ya gitmeyi tercih ettim." dedi.
Miguel Trauco, bu sezon ligler ertelenene kadar geçen sürede takımı Saint-Etienne ile 19 Ligue 1 maçına çıktı. Perulu sol bek, bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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