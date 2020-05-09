Miguel Trauco: 'Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi'

Sezon başında Flamengo'dan, Fransız Saint-Etienne takımına transfer olan sol bek oyuncusu Miguel Trauco, açıklamalarda bulundu.Fransa'ya gittiği için mutlu olduğunu dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında Beşiktaş'tan da teklif aldığını belirtti.Trauco yaptığı açıklamada; "" dedi.Miguel Trauco, bu sezon ligler ertelenene kadar geçen sürede takımı Saint-Etienne ile 19 Ligue 1 maçına çıktı. Perulu sol bek, bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.