Miguel Crespo'ya sürpriz talip!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya ülkesinden talip çıktı. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo'ya sürpriz talip!
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24 Kasım 2023 12:21
Fenerbahçe'de devre arasında yolların ayrılması beklenen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya ülkesinin takımlarından Braga talip oldu.

DEVRE ARASINDA KAPI ÇALINACAK

Portekiz kulübünün devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.



BU SEZON NE YAPTI?

Sarı-Lacivertliler'le 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Crespo bu sezon 11 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 1 asist üretti. 27 yaşındaki yıldız futbolcu 2021'de Estoril'den 1.5 milyon Euro'ya transfer oldu.
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