Miguel Crespo'ya Süper Lig'den talip

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Süper Lig ekibi Antalyaspor, Fenerbahçe'den Portekizli oyuncu Miguel Crespo'yu kiralamak için Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Miguel Crespo'ya Süper Lig'den talip
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05 Eylül 2023 11:11
Son güncelleme 05 Eylül 2023 12:10
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde yeni sezonda kadroya pek çok isim dahil olurken takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Bu futbolculardan birisinin de Miguel Crespo olduğu biliniyor.



SÜRPRİZ TALİP

Avrupa'daki transfer dönemi boyunca takımdan ayrılacağı iddia edilen Miguel Crespo'ya sürpriz bir talip çıktı.

TEMASLARA BAŞLANDI

Antalyaspor, Portekizli futbolcuyu kiralamak için Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti. Akdeniz ekibi, Portekizli futbolcunun Fenerbahçe ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor.

GENOA İLE ANILIYORDU

8 milyon Euro değeri bulunan 26 yaşındaki futbolcunun adı uzun bir süre boyunca Genoa ile anılmıştı. Bu anlamda futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi. 

 

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