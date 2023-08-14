Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberleri: Fenerbahçe forması giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya transfer için bir talip çıktı.
GENOA'NIN LİSTESİNDE
İtalyan basınında yer alan habere göre, merkez orta saha oyuncusu transfer etmek isteyen Genoa'nın arayışlarına devam ettiği belirtildi. Genoa'nın Fenerbahçe'den de Crespo'yu listesinde tuttuğu aktarıldı.
Genoa'ya merkez orta saha için daha önce de Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu'nun önerildiği hatırlatıldı.
KADROYA ALINMADI!
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Crespo, ligin ilk haftasında oynanan Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almamıştı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Crespo'nun kontratında bir yıl da uzatma opsiyonu yer alıyor.
2021 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Portekizli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 65 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.
GENOA'NIN LİSTESİNDE
İtalyan basınında yer alan habere göre, merkez orta saha oyuncusu transfer etmek isteyen Genoa'nın arayışlarına devam ettiği belirtildi. Genoa'nın Fenerbahçe'den de Crespo'yu listesinde tuttuğu aktarıldı.
Genoa'ya merkez orta saha için daha önce de Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu'nun önerildiği hatırlatıldı.
KADROYA ALINMADI!
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Crespo, ligin ilk haftasında oynanan Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almamıştı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Crespo'nun kontratında bir yıl da uzatma opsiyonu yer alıyor.
2021 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Portekizli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 65 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.