Miguel Crespo'ya İspanya'da yeni talip

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'nun talipleri her geçen gün artıyor.İspanyol medyasında çıkan haberlere göre; kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren La Liga ekiplerinden Sevilla'nın, Miguel Crespo'ya talip olduğu belirtildi.Haberde, teknik direktör Jorge Sampaoli'nin isteği üzerine Marsilya'dan eski oyuncusu Gerson'u gündemine alan Sevilla'nın, oyuncunun maliyetinin yüksek olması sebebiyle Miguel Crespo'ya yöneldiği ifade edildi.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan Crespo, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.Crespo, 2021 yazında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Estoril Praia'dan Fenerbahçe'ye transfer edilmişti.