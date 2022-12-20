Miguel Crespo'ya İspanya'da yeni talip

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya La Liga'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın talip olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo'ya İspanya'da yeni talip
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20 Aralık 2022 19:31
Miguel Crespo
Miguel Crespo
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'nun talipleri her geçen gün artıyor.

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre; kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren La Liga ekiplerinden Sevilla'nın, Miguel Crespo'ya talip olduğu belirtildi.

İŞTE SEVİLLA'NIN DÜŞÜNDÜĞÜ RAKAM

Haberde, teknik direktör Jorge Sampaoli'nin isteği üzerine Marsilya'dan eski oyuncusu Gerson'u gündemine alan Sevilla'nın, oyuncunun maliyetinin yüksek olması sebebiyle Miguel Crespo'ya yöneldiği ifade edildi.

Sevilla'nın Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif yapacağı öne sürüldü.

1.5 MİLYON EURO'YA FENERBAHÇELİ OLDU

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan Crespo, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Crespo, 2021 yazında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Estoril Praia'dan Fenerbahçe'ye transfer edilmişti.


 
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