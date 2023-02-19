Miguel Crespo takımda kalacak

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan da takımdaki yıldızları kadroda tutmanın planını yapıyor. Yönetimin ilk hedefi Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Miguel Crespo takımda kalacak
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19 Şubat 2023 13:01
Miguel Crespo
Miguel Crespo
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Portekizli yıldızı Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Vitor Pereira döneminde sarı-lacivertli ekibe katılan Miguel Crespo kısa sürede kendini camiaya sevdirmişti. Orta sahada hem dinamizmi hem de tekniğiyle göz dolduran 26 yaşındaki futbolcunun kontratı 2024 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Crespo'ya zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Taraflar arasında rakam iyice azaldı. Yıllık 1.5 milyon euro isteyen Crespo'ya, Fenerbahçe 1 milyon euro önermişti. Taraflar ortada buluşmaya yakın. Bu imza ile birlikte Crespo'nun olası satışında Kanarya'nın eli de güçlenmiş olacak.

 
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