Miguel Crespo takımda kalacak





Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Crespo'ya zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Taraflar arasında rakam iyice azaldı. Yıllık 1.5 milyon euro isteyen Crespo'ya, Fenerbahçe 1 milyon euro önermişti. Taraflar ortada buluşmaya yakın. Bu imza ile birlikte Crespo'nun olası satışında Kanarya'nın eli de güçlenmiş olacak.

Fenerbahçe, Portekizli yıldızı Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.Vitor Pereira döneminde sarı-lacivertli ekibe katılan Miguel Crespo kısa sürede kendini camiaya sevdirmişti. Orta sahada hem dinamizmi hem de tekniğiyle göz dolduran 26 yaşındaki futbolcunun kontratı 2024 yılında sona eriyor.