Miguel Crespo: 'Savaştık! Kazandık! Hak ettik!'

Fenerbahçeli Miguel Crespo, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyeti değerlendiren Crespo "Aslında maça çok iyi başladı, hırslı başladık. Ancak Konyaspor öne geçti. Çok iyi çalışıyoruz ve meyvelerini alıyoruz." dedi.



Takımının galibiyet golünün asistini yapan Miguel Crespo "Savaştık ve kazandık. Biz hak ettik." diyerek sözlerini noktaladı.





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