Miguel Crespo'nun şutu: 103 km hız yaptı

Galatasaray derbisi sonrasında Fenerbahçe cephesinde büyük sevinç vardı. Tüm oyuncular ve teknik heyet, saha ortasında toplanıp galibiyeti kutladı.



Sonrasında ise F.Bahçe taraftarının kurallar gereği olmadığı için boş kalan deplasman tribünü bölümüne giderek burada temsili taraftar ile zaferi paylaştılar



Uzatma dakikalarında Crespo, sarı-lacivertlilere tarihi bir galibiyet getirirken füzesi ise ayakta alkışlandı. Portekizli oyuncunun şutu, 103 km hızla Galatasaray kalesini buldu, Muslera topa dokundu ancak golü engelleyemedi. Crespo gol sevincinde ise gözlerini ve kulaklarını kapatarak G.Saray taraftarına 'Sizi görmüyorum, duymuyorum' mesajı verdi.



