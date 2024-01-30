Miguel Crespo, La Liga yolcusu!

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Rayo Vallecano ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Miguel Crespo, La Liga yolcusu!
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30 Ocak 2024 10:51
Son güncelleme 30 Ocak 2024 11:16
Fenerbahçe'de kadroda arka planda kalan Miguel Crespo için hareketli anlar yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, La Liga ekibi Rayo Vallecano ile Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı.

La Liga temsilcisi Rayo Vallecano'nun Portekizli orta saha oyuncusunun menajeriyle sözleşme şartlarını görüştüğü ifade edildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİYOR

TRT Spor'un haberine göre; Madrid'e giden Miguel Crespo, İspanyol kulübü için sağlık kontrollerinden geçiyor. Haberde, maaşının tamamını Vallecano'nun karşılayacağı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Ayrıca, Vallecano ile yapılacak sözleşmede Crespo'nun satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan Crespo, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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