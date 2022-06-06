Miguel Crespo, Jorge Jesus'u bekliyor

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, kendisine gelen transfer tekliflerine yanıt vermek için teknik direktör Jorge Jesus'un vereceği kararı bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo, Jorge Jesus'u bekliyor
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06 Haziran 2022 12:54
Fenerbahçe'de geçen sezonun yıldızlarından Miguel Crespo, Jorge Jesus'un gelişini bekliyor.

Başta İspanya olmak üzere Avrupa'dan iyi teklifler alan başarılı orta saha oyuncusu hakkında kararı Jorge Jesus verecek. Usta çalıştırıcı, kalsın derse defter kapanacak, gönderilebilir derse teklifler değerlendirilecek.

Miguel Crespo geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 25 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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