Miguel Crespo, Jorge Jesus'u bekliyor

Fenerbahçe'de geçen sezonun yıldızlarından Miguel Crespo, Jorge Jesus'un gelişini bekliyor.
Başta İspanya olmak üzere Avrupa'dan iyi teklifler alan başarılı orta saha oyuncusu hakkında kararı Jorge Jesus verecek. Usta çalıştırıcı, kalsın derse defter kapanacak, gönderilebilir derse teklifler değerlendirilecek.
Miguel Crespo geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 25 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Başta İspanya olmak üzere Avrupa'dan iyi teklifler alan başarılı orta saha oyuncusu hakkında kararı Jorge Jesus verecek. Usta çalıştırıcı, kalsın derse defter kapanacak, gönderilebilir derse teklifler değerlendirilecek.
Miguel Crespo geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 25 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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