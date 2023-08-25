Miguel Crespo için ayrılık çanları çalıyor

Fenerbahçe'de Miguel Crespo için ayrılık çanları çalıyor. 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan Crespo, ilk dönemindeki performansını yakalayamadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Miguel Crespo için ayrılık çanları çalıyor
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25 Ağustos 2023 10:51
Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan isimlerden bir tanesi de Miguel Crespo. Portekizli futbolcunun takımda forma giyme şansı gerçekleşen transferlerin ardından oldukça azaldı.

Üstelik Crespo'nun görev aldığı orta saha mevkisine Fenerbahçe bir takviye daha yapacak. Crespo'yu en çok isteyen kulübün de Genoa olduğu ortaya çıktı. 4-1'lik Fiorentina yenilgisi sonrası Genoa'da transfer çalışmalarının hız kazandığı belirtilirken, Crespo için Fenerbahçe'nin 3-4 milyon Euro aralığında bir rakam talep ettiği haber detayında yer aldı.

Fenerbahçe 26 yaşındaki futbolcuyu 2021- 22 sezonu başında Estoril'den 1.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 



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