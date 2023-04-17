Fenerbahçe - Ankaragücü maçında oyuna sonradan girip, 90+6. dakikada ağları bularak 2-1'i getiren Miguel Crespo, sadece 3 puanı kurtarmadı. Portekizli yıldız, aynı zamanda, tribünlerde oluşabilecek 'yönetim istifa' seslerini önledi. Çünkü Ankaragücü'nün 81. dakikada 1-0 öne geçtiği golden sonra statta, 'yönetim istifa' tezahüratları duyulmaya başlanmıştı.



Crespo, ayrıca futbolcular ve teknik heyetin de görebileceği tepkilerin önüne geçti. Daha maç oynanırken Rossi, Valencia ve İrfan Can Kahveci'ye yönelik ıslıklamalar dikkat çekmişti. Ancak Crespo'nun galibiyeti getiren golü sonrası maçın ardından takım kenetlenme yaşadı, orta sahada birlik beraberlik görüntüsü verildi.



Öte yandan Crespo kritik gollerine devam etti. Geçen sene Galatasaray deplasmanında uzatmalarda 2-1'lik galibiyet golünü atan tecrübeli orta saha, önceki gün de benzer şekilde sahneye çıktı, uzatmalarda Ankaragücü'nü yıkan golü kaydetti.



