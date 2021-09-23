Miguel Crespo: "Hayatım boyunca unutmam"

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı maçta ilk kez forma giyen Miguel Crespo açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Miguel Crespo: 'Hayatım boyunca unutmam'
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23 Eylül 2021 22:17
Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 2-1 yendiği maçta ilk kez forma giyen Miguel Crespo, karşılaşmanın ardından konuştu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Crespo, "Bugün hayatımda unutamayacağım anlardan biri, bu büyük kulüp için ilk kez oynama şansı buldum. Taraftarlarımızın desteği için de teşekkür ederim." dedi.

Uyumun önemli olduğunu vurgulayan Portekizli, "Oyuncuların arasındaki uyum çok önemli, büyük takım olduğumuzu göstermek için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Takım ruhunu sahaya yansıtmak çok önemli." ifadelerini kullandı.


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