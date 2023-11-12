Miguel Crespo: 'Güçlü bir karakter koyduk'

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçın ardından Miguel Crespo, açıklama yaptı.
Miguel Crespo yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buraya gelme amacımız 3 puandı. Çok fazla şans yarattık rakip kalede, değerlendirebilirdik ama bunu gerçekleştiremedik." dedi.
Crespo ayrıca, "Bana göre güçlü bir karakter ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.
Miguel Crespo yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buraya gelme amacımız 3 puandı. Çok fazla şans yarattık rakip kalede, değerlendirebilirdik ama bunu gerçekleştiremedik." dedi.
Crespo ayrıca, "Bana göre güçlü bir karakter ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.
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