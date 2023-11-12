Miguel Crespo: "Güçlü bir karakter koyduk"

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçın ardından Miguel Crespo, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo: 'Güçlü bir karakter koyduk'
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12 Kasım 2023 21:14
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçın ardından Miguel Crespo, açıklama yaptı.

Miguel Crespo yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buraya gelme amacımız 3 puandı. Çok fazla şans yarattık rakip kalede, değerlendirebilirdik ama bunu gerçekleştiremedik." dedi.

Crespo ayrıca, "Bana göre güçlü bir karakter ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

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