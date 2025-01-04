Başakşehir'in Adana Demirspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Miguel Crespo, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Maçın 19. dakikasında Maestro'ya yaptığı hareketin ardından sarı kartla cezalandırılan Crespo, ligin 19. haftasında oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.
Maçın 19. dakikasında Maestro'ya yaptığı hareketin ardından sarı kartla cezalandırılan Crespo, ligin 19. haftasında oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.