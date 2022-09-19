Miguel Crespo, formunun zirvesinde; Büyük destek

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, yine takımının orta saha hattındaki görevini eksiksiz yerine getirdi. Sahada kaldığı 82 dakikada takımına büyük güç katan Miguel Crespo, ilk yarının sonunda attığı şık golle taraftarını mest etti, oyundan binlerce seyircinin alkışları eşliğinde çıktı.



Sarı-lacivertlilerin başarılı teknik direktörü Jorge Jesus tarafından Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirilen Miguel Crespo, takımının orta alanında üzerine düşen görevi layıkıyla yaptı. Karşılaşmada başlama düdüğünün çalmasının ardından oyunun merkezindeki etkisini gösteren Crespo, takımının pas organizasyonunun hızlı bir şekilde ilerlemesinde etkin rol oynadı. Sık sık ileri bölgeye çıkıp hücum hattındaki takım arkadaşlarına da destek veren Crespo, mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında şık bir gole imza attı.



9 MAÇ SONUNDA



Miguel Crespo, bu sezonki ilk golünü Alanyaspor karşısında kaydetmiş oldu. Başarılı futbolcu, 81. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken Ülker Stadı tribünlerinde bulunan binlerce taraftarın alkışını aldı. Crespo, performansıyla Sarı-lacivertli formayla bu sezon 9 maçta bir gol ve 1 asiste ulaştı.





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