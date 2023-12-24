Miguel Crespo: 'Fenerbahçe hala lider!'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miguel Crespo, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.
Derbiyi değerlendiren Miguel Crespo "Çekişmeli bir maç oldu, zor bir maç oldu. Bana sorarsanız üstün olan taraf bizdik. Biz daha net fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Harika taraftara 3 puan hediye edemedik." dedi.
Miguel Crespo ayrıca "Hala lideriz. Ligde daha çok maç var. Bu şekilde devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.
Derbiyi değerlendiren Miguel Crespo "Çekişmeli bir maç oldu, zor bir maç oldu. Bana sorarsanız üstün olan taraf bizdik. Biz daha net fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Harika taraftara 3 puan hediye edemedik." dedi.
Miguel Crespo ayrıca "Hala lideriz. Ligde daha çok maç var. Bu şekilde devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.
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